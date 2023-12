Nuovi autovelox sulla Bolognese. Si aspetta l’ok della prefettura

VAGLIA

A Vaglia, nell’attesa dell’autorizzazione della Prefettura a installare apparecchi autovelox lungo la via Bolognese (a Pratolino e a Montorsoli), erano state realizzate le postazioni. La cosa, però, in mancanza dell’ok della Prefettura, pare che non abbia convinto Anas, nuovo gestore della strada. "Ancora non c’è l’autorizzazione - spiega il sindaco, Leonardo Borchi - e, dato che non possono ancora essere attivati, la Prefettura ci ha chiesto di toglierli". È da circa un anno che il Comune di Vaglia ha avviato le pratiche per chiedere i permessi necessari. "Preciso – aggiunge Borchi – che l’autorizzazione non è stata negata. Ci hanno chiesto nel frattempo di toglierli, anche se a Montorsoli una postazione c’era già. La strada – conclude – prima era gestita dalla Provincia, poi è subentrata Anas, che però non riconosce e vuole rivedere alcuni degli impegni che erano stati presi dai precedenti gestori". Da qui, pare, la richiesta di Anas alla Prefettura e quella della Prefettura al Comune per far rimuovere le postazioni.

N.D.R.