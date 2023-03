Nuovi alberi e giardini in via Pergolesi

Via Pergolesi: nuovi alberi e giardini per l’area di urbanizzazione di Casellina. Il progetto passato in consiglio comunale prevede la realizzazione di un’area di verde pubblico con nuovi alberi e un’area gioco per bambini, marciapiedi e pista ciclabile a collegamento dei percorsi per le bici già esistenti a Casellina, panchine, una nuova viabilità non di passaggio ma a servizio dei residenti, nuovi posti auto, impianti di illuminazione, sottoservizi, fognature. Il via libera è arrivato dalla giunta per il progetto di iniziativa privata che costerà oltre 355mila euro. Oltre all’urbanizzazione sono previste anche 18 nuove abitazioni di edilizia sostenibile.

"Il progetto che abbiamo approvato – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – fissa nuovi giardini per i residenti del quartiere di Casellina e nuovi collegamenti di mobilità sostenibile interni al quartiere. Ovvero si passerà attraverso il nuovo pezzo di città che sarà costruito in via Pergolesi per muoversi tra le direttrici Donizetti e Ponchielli, ma soltanto a piedi o in bicicletta: la scelta importante che abbiamo fatto è stata infatti quella di riservare la nuova viabilità per le auto fissata all’interno delle opere di urbanizzazione a esclusivo beneficio di chi vive in quest’area, evitandone l’attraversamento da parte del traffico di passaggio".

Per quanto riguarda l’intervento residenziale di edilizia sostenibile, così come definito dalla relazione allegata al piano unitario approvato dal Consiglio la scorsa estate, "il progetto prevede le realizzazione di un nuovo edificio pluripiano condominiale con tipologia in linea; la nuova costruzione sarà distribuita su sei livelli fuori terra, il primo dedicato agli ingressi comuni, garage pertinenziali e spazi di servizio, gli altri cinque dedicati alle unità residenziali".