Nuovi alberi dedicati ai bambini

Grazie al lavoro della Vab che ha dato una mano concreta al Comune, Rignano ha 46 nuovi alberi: uno per ogni nuovo cittadino nato nel 2022. Ogni albero rappresenta una delle nuove vite rignanesi, rispettando una normativa nazionale che chiede ai Comuni di piantumarne uno per ogni nascita. Sono stati selezionati aceri, frassini, cipressi, prunus e alberi da frutto come meli, ciliegi, peri, melograni e noccioli, nelle loro varietà a maggior rischio di erosione genetica. La scelta ha puntato sull’arricchimento del patrimonio arboreo del Comune ed è andata a migliorare l’aspetto degli spazi pubblici del paese privilegiando zone vicine al capoluogo: sono stati piantati in diverse aree del paese, tra cui l’area del campo sportivo, i giardini Baden Powell, la zona della scuola elementare e della biblioteca comunale.

Non solo: l’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Certosi ha voluto anche ringraziare i neo genitori con una pergamena simbolica coi nomi dei loro figli. Contemporaneamente è stato inaugurato il nuovo gioco inclusivo nei giardini Baden Powell, uno scivolo speciale adatto a bambini con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

Manu.Pla.