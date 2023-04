Nuove telecamere dopo gli assalti La polizia municipale ha i fondi

Servono più ‘occhi elettronici’ sul territorio cittadino. Dopo l’assalto all’ingrosso orafo in via delle Fonti, e qualche tempo fa al Postamat di Badia a Settimo fatto saltare con l’esplosivo, è sempre più importante coprire le aree sensibili della città con le telecamere intelligenti. Sotto attenzione questo pezzo di piana, da via delle Fonti, fino alle strade tra Badia e Ugnano dove è facile scappare. Recentemente l’amministrazione ha finanziato l’installazione di altre 12 telecamere. La polizia municipale si è aggiudicata il cofinanziamento del ministero dell’Interno per sistemare nuovi occhi elettronici sulle strade e nei quartieri. L’obiettivo è quello di avere un sistema sempre più integrato, con telecamere ad alta definizione per i controlli dei luoghi pubblici cittadini e impianti per il riconoscimento delle targhe per verifiche immediate sui veicoli che si muovono sulla nostra rete viaria. Le telecamere pubbliche sono 74, 24 delle quali con riconoscimento delle targhe lungo la viabilità cittadina. Ma con una zona industriale così importante e ‘ricca’ di materie prime di valore, sono in molti a chiedere un presidio più stringente sia tecnologico che in presenza.