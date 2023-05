Nuove tecnologie e piccoli robot a uso didattico

Al 12 al 14 maggio Figline Incisa diventa la capitale delle nuove tecnologie con Think, il festival della cultura digitale presentato anche dall’assessore alla Cultura Dario Picchioni (foto). Dopo l’inaugurazione dell’11 maggio a Villa Casagrande con l’AperiThink, i vari eventi saranno ospitati al teatro Garibaldi per i laboratori, alla biblioteca Ficino per l’area lab kids e al Palazzo Pretorio per l’area game. Quest’anno l’iniziativa si concentra su social network e metaverso, gaming e intelligenza artificiale con workshop, laboratori per bambini, esperienze VR, lavoro digitale e focus sulle donne 4.0. "Il futuro è già sotto ai tuoi occhi" è il titolo di questa edizione che prevede anche lezioni di game design, progettazione grafica, momenti di riflessione e la conoscenza di Thymio, un piccolo robot dall’anima emozionale progettato per l’uso didattico di bambini e ragazzi, ma adatto fino all’università per facilitare l’apprendimento. www.thinkfestival.it