"Nuove strumentazioni in Ospedale a Borgo San Lorenzo: un dono in memoria di Bruna"

Una sonda ecografica su tablet, due pulsossimetri, due culle neonatali e due poltrone relax: sono i doni per l’ospedale del Mugello che vengono dall’Associazione "Il Sorriso di Bruna" di Borgo San Lorenzo: una realtà sulla quale l’ospedale può contare da anni – la prima donazione risale al 2009 – e che si è sempre adoperata per adempiere le volontà di Bruna Grossi, che fu paziente della struttura di Oncologia del Mugello. La sonda è stata destinata al Day Hospital Oncologico e sarà utilizzata per l’inserimento e il monitoraggio degli accessi vascolari. Le altre donazioni riguardano, invece, l’area materno infantile.

"Dal 2009 al 2022 l’Associazione ha donato beni e contributi a progetti per oltre 222.000 euro – dice la direttrice dell’ospedale, Claudia Capanni –. L’ospedale del Mugello è stato il beneficiario quasi esclusivo delle donazioni. Siamo profondamenti grati al Sorriso di Bruna".