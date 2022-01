Firenze, 10 gennaio 2022 - Al via le nuove regole contro il Covid 19 anche nella nostra regione, che è passata in zona gialla. Da lunedì 10 gennaio per salire sui mezzi pubblici (bus, treni, aerei, navi e traghetti) non basta più avere il green pass base, rilasciato con tampone negativo, ma è necessario quello 'rafforzato', o super green pass, che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione. La regola vale dai 12 anni in su. Ci sono però alcune eccezioni.

Taxi

L'uso del taxi, stando alle tabelle pubbliche presenti sul sito del Governo, è consentito anche senza green pass. È però obbligatorio l’uso di mascherina Ffp2.

Trasporto scolastico

Come comunica il presidente di Anci, Antonio Decaro, è stata concessa una deroga di un mese alle recenti disposizioni anti Covid per il trasporto scolastico: per salire sui mezzi dedicati, e fino al 10 febbraio, agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, non serve green pass né base né rafforzato. Devono però indossare la Ffp2, a partire dai sei anni compiuti.

Dove serve il super green pass

Oltre che per salire sui mezzi pubblici, il green pass da vaccino e guarigione serve a tutti gli over 12 per soggiornare in alberghi e strutture ricettive, per i servizi di bar e ristorazione, al banco, all'aperto e al chiuso, per partecipare a feste per cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, per accedere a centri congressi, impianti di risalita, piscine, centri benessere, anche all'aperto, per praticare sport di squadra, anche all'aperto e per accedere, anche all'aperto, in centri culturali, sociali e ricreativi, centri termali (salvo si tratti di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici, sale bingo e scommesse.

Strutture sanitarie

In Toscana è necessario il tampone negativo o la terza dose per accedere come visitatori in ospedali, strutture sanitarie, Rsa.

Cosa cambia dal 20 gennaio

Dal prossimo 20 gennaio diventa obbligatorio il green pass base, cioè quello rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore, per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Cosa cambia dal 1 febbraio

Il green pass base (quindi anche da tampone) diventa obbligatorio per i clienti di uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve quelle necessarie alle esigenze primarie ed essenziali della persona, individuate con successivo Dpcm. Decade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, riaprono discoteche e sale da ballo.

Cosa cambia dal 15 febbraio

Il green pass rafforzato (da vaccino o guarigione) diventa obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni in su per accedere ai luoghi di lavoro. La disposizione si applica fino al 15 giugno 2022.