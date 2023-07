Nuove postazioni di co-working In mezzo alla nostra campagna

Si conclude la fase italiana del progetto europeo BlueSamm, che grazie al co-working rurale diffuso, consentirà di poter lavorare da un agriturismo della campagna mugellana o in una casetta immersa in un castagneto. Vicchio, che è soggetto capofila per l’Italia, passa il testimone ai partner croati della città di Varaždin. Nei giorni scorsi in Regione il passaggio di consegne dal Comune di Vicchio alla municipalità croata di Varaždin, partner del progetto che proseguirà nella sperimentazione del nuovo sistema di local green deal. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea con circa 200mila euro e partito da Vicchio, prevede la sperimentazione di un nuovo modello di local green deal, da attuare in particolare con un sistema di coworking rurale diffuso "Grazie al progetto Blue Samm - spiega il sindaco Filippo Carlà Campa - sarà possibile creare uno strumento di attrazione sul territorio di turistilavoratori digitali, abbattendo al tempo stesso l’impatto ecologico degli spostamenti per lavoro".