Nuova ztl fino a ottobre I percorsi alternativi per chi va in centro

E’ scattata a Vicchio la zona a traffico limitato, andrà avanti fino al 31 ottobre in via Garibaldi, piazza Giotto e corso del Popolo nel tratto compreso fra l’intersezione con vicolo della Chiesa e la Porta di Ponente, oltre a vicolo de’ Medici dalla Porta Sud fino all’intersezione con corso del Popolo. Nel dettaglio sono stati istituiti un’area pedonale in via Garibaldi e piazza Giotto (escluso il quadrante sud-ovest) e un senso unico in corso del Popolo, tra Vicolo della Chiesa e via Mameli, con circolazione consentita da est a ovest. Inoltre un divieto di transito in corso del Popolo tra vicolo della Chiesa e la Porta di Ponente, e in vicolo De’ Medici dalla Porta Sud fino a corso del Popolo (dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni feriali e dalle ore 19 del prefestivo alle ore 6 del feriale successivo negli altri giorni). L’ordinanza stabilisce anche un obbligo di svolta a sinistra per chi da vicolo De’ Medici si immette in corso del Popolo, e di svolta a destra per chi da piazza Giotto si immette in corso del Popolo. Previsti spazi sosta a disco orario.

N.D.R.