Nuova veste per aree gioco da zero a 10 anni

Giochi nuovi per i giardini di Barberino Tavarnelle. Il Comune ha acquistato arredi per 200mila euro per rinnovare i parchi del territorio comunale. Sono giunti a conclusione gli interventi nei giardini pubblici della Pineta di Barberino e a Sambuca, tra piazza Gramsci e via Giovanni XXIII. Sono le prime di una serie di riqualificazioni e manutenzioni straordinarie che la giunta Baroncelli ha previsto di collocare nei centri urbani e nelle frazioni con l’obiettivo di creare nuovi ambienti educativi all’aria aperta e migliorare gli spazi esterni rendendoli più accoglienti, sicuri e stimolanti.

"Riteniamo che l’educazione attiva all’aperto - dichiara il sindaco David Baroncelli - sia fondamentale per invitare i più piccoli a sperimentare le proprie capacità, a confrontarsi con gli altri, a stimolare la curiosità e la voglia di costruire la propria autonomia". Sulla scia del progetto realizzato con successo in collaborazione con la scuola dell’infanzia La Casa del Bosco e la comunità di Vico d’Elsa, attraverso il metodo del service learning, il Comune vuole riprodurre il modello ispiratore delle Città delle bambine e dei bambini ed estenderlo nei borghi e nei giardini del territorio. Dopo Barberino e Sambuca il rinnovo delle strutture ludiche interesserà i giardini di Tavarnelle (piazza della Repubblica e Mocale), Marcialla (piazza Brandi), San Donato in Poggio (via Senese e piazza del Pozzo Nuovo), Vico d’Elsa (giardini pubblici), Zambra (giardini pubblici). "Intendiamo creare un parco diffuso attraversato dal filo conduttore ’Barberino Tavarnelle, Città delle bambine e dei bambini’", conclude il sindaco.

Il Comune organizza un’iniziativa pubblica per presentare il progetto di riqualificazione dell’area di piazza Mazzini a Barberino Val d’Elsa. Si è aperto il cantiere che mira alla realizzazione della nuova pavimentazione di piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, un investimento che l’amministrazione comunale ha messo in campo con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e il decoro di una delle aree centrali più frequentate dalla popolazione. L’avvio dei lavori, che si protrarranno fino al 31 agosto 2023, ha comportato la riorganizzazione della viabilità e lo spostamento del mercato settimanale in programma il giovedì mattina. In questo periodo il mercato troverà spazio nell’area di via Togliatti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Caduti della Patria e l’incrocio con via Garibaldi via Leo Valiani e il parcheggio di via Togliatti.

Andrea Settefonti