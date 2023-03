Nuova verità sulla morte di Ghirelli "Si difese da un tentativo di rapina"

di Stefano Brogioni FIRENZE Il tassista Gino Ghirelli, la notte in cui venne aggredito in piazza Beccaria (era il 12 luglio del 2017) aveva prima subito un tentativo di rapina. La nuova ricostruzione dei fatti, costati la vita del 67enne - che poche ore dopo le botte incassate cadde in uno stato di coma che lo accompagnò fino alla morte, avvenuta nel dicembre del 2019 - è contenuta nelle motivazioni della sentenza a carico dei due 28enne, recentemente condannati a quattro anni e otto mesi, per omicidio preterintenzionale, dalla corte d’assise d’appello di Firenze. "È provato - scrivono i giudici - che i due (Nicola Fossatocci, di Campi Bisenzio, e Houman Ajamy Abbasalizadeh, di origine iraniana e abitante a Signa, ndr) colpirono Ghirelli dopo aver tentato di portargli via il portafogli" e "non che reagirono a una presunta provocazione del conducente". Ghirelli - ricostruisce ancora la corte di assise di appello - "stava subendo un tentativo di sottrazione del portafogli e si era posto in una posizione di difesa, da pugile, di fronte ai clienti che, terminata la corsa in taxi, non solo avevano cercato di sottrargli il portafogli ma non volevano pagare il corrispettivo, lo irridevano e lo provocavano con battute...