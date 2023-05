Nuova truffa ad anziano L’appello dei Carabinieri Non aprite agli estranei

Truffe agli anziani, sale l’attenzione. L’ultimo colpo andato a segno l’altro giorno nella zona di Casellina. Un anziano del posto ha risposto al campanello, dando udienza a due persone che gli hanno chiesto se ci fossero case in vendita nella zona. Tra una chiacchiera e l’altra i malviventi sono riusciti a farsi aprire ed entrare in casa. A quel punto sono entrati in azione rubando del denaro contante. Le forze dell’ordine rivolgono lo stesso appello: se non si è certi di chi si ha di fronte, è meglio chiamare i carabinieri.