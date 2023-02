Nuova tariffa corrispettiva Ecco le risposte

Ma cos’è la "tariffa corrispettiva"? E’ la nuova tariffa per pagare il servizio rifiuti, che in alcuni comuni gestiti da Alia sostituisce la Tari. In Mugello i comuni che sono passati, dal 1° gennaio, alla tariffa corrispettiva, sono due, Borgo e Scarperia e San Piero. E già da tempo sono in distribuzione i nuovi talloncini da applicare ai contenitori utilizzati per il porta a porta, con un codice a barre che identifica l’utente e lo collega allo svuotamento. Una distribuzione che continuerà fino al 31 marzo, con possibili sanzioni per chi non si mette in regola. Perché il cuore del nuovo sistema di tariffazione è proprio il conteggio dei conferimenti dei vari materiali da riciclare, l’organico, la carta, e gli imballaggi.

Più si partecipa in modo corretto e meno si paga, perché sono previsti sconti sulla bolletta. Però dubbi e interrogativi non mancano, e per questo Alia, di concerto con i Comuni interessati, ha programmato una serie di incontri. Domani alle 18 l’appuntamento sarà a Borgo, nella saletta comunale di via Giotto, – con replica il 14 marzo, stessa sede e stesso orario -, mentre venerdì 3 marzo, sempre alle ore 18 l’incontro sulla nuova tariffa dei rifiuti è fissato a San Piero a Sieve, nell’auditorium delle scuole in via Trifilò; per poi tenersi martedì 21 alle 18.45 all’Auditorium delle scuole di Scarperia in viale Matteotti. Tra le domande che saranno poste il numero di svuotamenti dell’indifferenziato consentiti prima che scattino penalizzazioni, e anche l’esatto meccanismo delle premialità. A coloro che hanno già applicato i nuovi codici a barre la rilevazione che porterà agli sconti in bolletta viene già effettuata. L’invito ai ritardatari è di mettersi in regola. Ed è possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti di www.aliaserviziambientali.it Paolo Guidotti