La tracciatura della segnaletica dei posti auto sul lato destro di viale Corsica "è difforme a quanto previsto nel progetto, in particolare per quanto riguarda l’ampiezza della corsia per la viabilità. Per questo motivo nei prossimi giorni la ditta eseguirà a proprie spese la segnaletica corretta".

È quanto precisa il Comune di Firenze, in una nota sull’argomento, dopo che molti cittadini del quartiere si erano lamentati della nuova segnaletica in viale Corsica, dopo lo svolgimento dei lavori di asfaltatura.

Tuttavia, dopo una serie di verifiche tra il Quartiere 5 e gli uffici della mobilità di Palazzo Vecchio, è stata confermata la soluzione progettuale adottata in viale Corsica a seguito della recente asfaltatura.

"La soluzione progettuale che è stata adottata in viale Corsica – si spiega da Palazzo Vecchio nella nota di chiarimento in questione – è stata confermata. Con questo progetto si garantisce infatti il maggior numero di posti auto, massimizzati sul lato sinistro con la sosta ‘a lisca’, garantendo la corsia centrale di ampiezza di tre metri, potendola quindi percorrere in sicurezza".

arrivo nuovi lavori sono in arrivo per sistemare definitivamente la strada e correggere l’ampiezza delle strisce.

Ma la rivoluzione della segnaletica di Firenze sta avendo ripercussioni nella cittadinanza. Qualche protesta arriva da via Canova dove è in corso di realizzazione la nuova lunghissima pista ciclabile che, almeno in questa fase, si è mangiata i posti auto fra le proteste.

Torneranno nelle strade limitrofe – rassicura Palazzo Vecchio – ma ai residenti l’idea non piace.