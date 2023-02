Nuova sede per il ‘Miriam Makeba’ Centro educativo all’Arci Rinascita

di Manuela Plastina

Anche il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia2) "Miriam Makeba" di Figline ha una nuova sede: dopo essere stata ‘sfrattata’ temporaneamente dal plesso della scuola media Da Vinci, chiusa a maggio per interventi di adeguamento statico e sismico e aver trovato ospitalità pomeridiana nella sede distaccata del Vasari, ora i corsi sono tornati anche mattutini nella sala polivalente del circolo Arci Rinascita in via Roma, grazie a un accordo col Comune. Ad accogliere gli studenti nella loro nuova aula l’assessore alla scuola Francesca Farini. Il Cpia2 è una scuola statale istituita dal ministero che offre percorsi formativi over 16 di lingua italiana per stranieri, ma anche corsi avanzati o per il raggiungimento della licenza di scuola media. La collaborazione con il Rinascita rientra nel progetto di scuola diffusa che la chiusura della Da Vinci sta permettendo di sperimentare: gli studenti della media, fino a fine anno ospiti dell’oratorio Don Bosco, hanno l’opportunità di conoscere meglio le realtà del territorio con laboratori fuori dalle aule, incontri e uscite.

Intanto si profilano tempi ridotti per sistemazione e riapertura della Da Vinci: il bando di gara per la riqualificazione e valorizzazione della media di via Garibaldi è stato pubblicato con scadenza a fine mese. A marzo cominceranno i lavori con termine entro fine 2023. A gennaio 2024 i ragazzi torneranno nella loro ‘vecchia’ ma totalmente nuova scuola media.