Nuova scuola Toti, sale la polemica: "I lavori sono fermi da un mese"

Nuova Toti, che succede? I lavori sono fermi da un mese. I residenti di San Vincenzo cominciano a chiedersi come mai la realizzazione del nuovo plesso nella frazione collinare sia al palo da così tanto tempo. Un intervento importante, sul quale l’amministrazione si è messa in gioco, visto che per San Vincenzo la nuova Toti è sicuramente anche un progetto di riqualificazione della frazione. Secondo il cronoprogramma i lavori dovrebbero finire entro il 2024, va visto se con questo ritardo i tempi saranno rispettati. La struttura di cemento armato del plesso è stata completata, la ditta che esegue l’intervento (un costo di quasi tre milioni ei euro) è quasi in fondo anche per i tramezzi e nell’impiantistica. La struttura sarà in parte in legno, che è stato ordinato e servirà a terminare il plesso. Secondo quanto riferisce l’amministrazione, la gru sarebbe stata rimossa perché non ce ne sarebbe più bisogno. Lo stop sarebbe stato imposto per la necessità di approvare una variante che riguarda la piazza e il giardino. Con il nuovo atto votato dall’amministrazione sarà possibile procedere, ma va capito se sarà fatto da questa amministrazione o dalla prossima, o se invece sarà una determina dirigenziale. Un impegno importante quello che porterà alla costruzione della scuola. La nuova Toti sarà su due piani con cinque aule, un atrio d’ingresso che avrà funzione di agorà anche per eventi pubblici, una mensa, pensata per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano, ovvero "una nuova scuola aperta" La decisione di aprire una scuola montessoriana, una delle poche presenti nell’area metropolitana è stata condivisa da una comunità locale sempre protagonista e particolarmente attiva per la buona crescita delle nuove generazioni, a partire dalla ormai storica e sempre rinnovata associazione dei genitori, dal mondo della scuola e dalle insegnanti, tutti convinti dell’importanza non solo di salvare la scuola primaria delle colline, ma di farla diventare ancor più un’eccellenza educativa con capacità di attrarre alunni e famiglie in ambito metropolitano. Lo stallo nei cantieri è forse il vero bug di questa amministrazione. Tanti problemi, arrivati tutti insieme, visto che dopo il fermo della pandemia e la conseguente ripartenza legata al Pnrr, molta carne al fuoco è stata messa praticamente in contemporanea.

Fabrizio Morviducci