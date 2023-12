Nuova scuola, scontro: "Terreno, no al mutuo"

Non si placa, a Vaglia, il dibattito sull’acquisto del terreno dove dovrebbe sorgere la nuova scuola, voluta dall’amministrazione comunale contestata dalle opposizioni. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, nei giorni scorsi, è infatti convalidata la delibera del Consiglio Comunale in merito all’accensione del mutuo per la compravendita; che era stata contestata dalla lista Scelgo Vaglia, con tanto di sospensione della seduta precedente, in quanto alcuni documenti erano stati modificati subito prima della votazione. Non permettendo, a detta loro, un’analisi adeguata. Spiegano da Scelgo Vaglia: "Era stato messo in approvazione un documento consegnato ai Consiglieri prima della votazione, diverso da quello trasmesso alla convocazione". Ma, aggiungono: "Con la convalida, la maggioranza ha ritenuto che le irregolarità fossero solo formali, non riconoscendo le motivazioni di tipo sostanziale della nostra richiesta di annullamento" In apertura di seduta, inoltre, l’assessore Roberto Rossi ha riconsegnato, per impegni lavorativi, le deleghe ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, che sono state assunte dal Sindaco, mantenendo solo le deleghe alla protezione civile, polizia municipale e servizi informatici. Inoltre il Segretario Comunale Antonia Zarrillo ha comunicato che dal mese di dicembre non sarà più in servizio.

N. D. R.