Nuova rotatoria di Matassino A breve i lavori

Partiranno a breve i lavori per la nuova rotatoria di Matassino. Di competenza della Regione Toscana e finanziati da Autostrade per l’Italia tra le opere di compensazione per la terza corsia autostradale, permetteranno di ingrandire la rotonda di accesso al ponte sull’Arno nonché di realizzare un ulteriore braccio stradale: consentirà a chi arriva da Figline in direzione Valdarno aretino di utilizzare una viabilità alternativa a quella attuale, migliorando la circolazione. L’intervento, da concludere entro fine 2023, sarà eseguito senza mai interrompere né limitare la viabilità: solo in orario notturno ci potranno essere restringimenti di carreggiata. Il progetto sarà spiegato alla cittadinanza in un’assemblea pubblica al Circolo Arci di Matassino martedì 20 alle 21 con le amministrazioni interessate, ossia Figline Incisa, Reggello e Castelfranco Piandiscò.

Ma.Pl.