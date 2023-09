Nuova pista di Peretola Giani-Falchi, ancora scintille "Riduce i rumori". "No, fa danni"

di Sandra Nistri

Da una parte uno dei più attivi sostenitori dell’ampliamento di Peretola, mediatore fra l’altro per l’ipotesi della pista da 2.200 metri convergente verso l’autostrada. Dall’altra il paladino dei "no aeroporto" che ha affossato il precedente masterplan con un ricorso alla giustizia amministrativa. Il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco sestese Lorenzo Falchi, concittadini ma con idee opposte sul futuro dello scalo fiorentino, sono stati i protagonisti del dibattito ‘andato in scena’, ieri sera, a una delle "Serate dell’Unità" promosse dal Pd di Sesto al parco dell’Oliveta. A incalzare i due ‘contendenti’ il vicedirettore de "La Nazione" Luigi Caroppo che ha posto proprio la domanda iniziale sull’aeroporto, tema più che mai di attualità dopo che, pochi giorni fa, il Ministero dell’Ambiente ha dato l’ok alla procedura di Via-Vas per l’ampliamento del Vespucci con la possibilità di presentare osservazioni entro il 6 ottobre.

"Il tema è annoso – ha spiegato Giani – il mio primo volantino elettorale nel 1990 aveva come punto centrale proprio un aeroporto per Firenze. La posizione attuale della pista però come dimostrano gli eventi successivi è totalmente innaturale. La pista attuale deve essere messa in sicurezza e inserita dal punto di vista ambientale. Nella riunione con i sindaci del territorio e di Firenze e Prato io raccolsi le indicazioni. Falchi disse che per evitare che la pista potesse essere anche più lunga rispetto ai 2400 metri previsti si poteva portare la pista diagonale, poi con le verifiche abbiamo fatto la pista declinata, non perfettamente parallela non di 2400 ma di 2200 metri. La nuova pista riduce gli impatti sui sorvolati che sono un migliaio circa ma anche i problemi di inquinamento acustico".

Falchi ha ribadito tesi portate avanti da tempo dicendo che gli uffici competenti del comune stanno lavorando per preparare il parere da inviare alla commissione di VIA: "Il mio primo volantino elettorale – ha detto – risale al 2004 e sotto c’era scritto ’no aeroporto’, e da lì non mi sono mosso. La nuova pista ha effetti dal punto di vista ambientale e territoriale molto importanti: gli amministratori avevano scelto di optare per un’area agricola come il parco della piana, è chiaro che ruotando la pista questo elemento sarà compromesso. Ci sono altre questioni: il mancato sviluppo del polo scientifico che con una pista a un centinaio di metri è impossibile. C’è poi l’aspetto dell’aumento del turismo che si verificherebbe e non è la stessa cosa affidare lo sviluppo alla rendita piuttosto che dare il via a una economia che possa portare a un arricchimento del lavoro".