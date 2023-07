Nuova pista ciclopedonale Terminata la prima metà

di Manuela Plastina

La lunga pista ciclopedonale che unirà l’abitato di Antella con l’ospedale Santa Maria Annunziata e poi l’abitato di Ponte a Ema è già a un ottimo punto. La prima metà del percorso è ultimata e inaugurata: coi lavori iniziati a ottobre e 420 mila euro di fondi del Comune, di cui un contributo da 180 mila euro di Società Autostrade, sono stati realizzati 400 metri di percorso protetto. Proseguendo il tratto già esistente, affiancano via dell’Antella dall’incrocio con via Pertini al cancello di Villa Pedriali. Sono stati sistemati lungo tutto il percorso 35 nuovi alberi ad alto fusto, per lo più carpini bianchi ed essenze, per creare un viale alberato. La ciclabile, a doppia corsia, è illuminata da lampioni a Led per il risparmio energetico. Ad eseguire i lavori è stata la ditta Cogeo. Una volta ultimato questo primo pezzo di ciclopedonale, si passerà al tratto fino all’ospedale di Ponte a Niccheri: i lavori, in questo caso, toccano in toto a Autostrade rientrando nelle opere di compensazione della terza corsia che prevedono anche il totale rifacimento del parcheggio del presidio sanitario e della sua viabilità. Il tratto ciclabile invece che da Ponte a Niccheri porterà a Ponte a Ema sarà realizzato nell’ambito del progetto della variante alla Chiantigiana e del nuovo sistema di rotatorie, mentre da Ponte a Ema, lungo via Ritortoli fino a Bagno a Ripoli, sarà invece realizzato grazie ad un finanziamento Pnrr. "Prosegue il potenziamento della rete ciclabile con un intervento al servizio della mobilità dolce in un’area di particolare rilievo come quella vicina all’ospedale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti -. Con le altre piste realizzate e progettate, le 4 principali frazioni saranno collegate su due ruote".