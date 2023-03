Nuova pista a Peretola Piana, c’è chi dice sì "A Quaracchi da sempre con gli aerei sulla testa"

di Sandra Nistri

Se alcuni dei ‘sorvolati’ si sono detti in ogni caso contrari al progetto del nuovo aeroporto di Peretola c’è chi, ed è la maggioranza, nei quartieri della cintura fiorentina più interessati dal passaggio a bassa quota degli aerei è schierato per la nuova pista.

È il caso di un nutrito gruppo di residenti nell’area di Quaracchi che hanno ribadito il loro sì convinto all’infrastruttura anche attraverso una raccolta di firme scattata spontaneamente dopo la recente uscita, pubblicata su queste pagine, del "Comitato sorvolati Sorvolati di Peretola - Brozzi – Quaracchi - Le Piagge":

"Questo comitato – dice un residente da sempre di Quaracchi, l’avvocato Andrea Fossi – non ci rappresenta anche perché, a quanto sappiamo, molti degli esponenti non abitano in queste zone e probabilmente, in maniera anche legittima, temono che un diverso orientamento della pista possa peggiorare la loro attuale situazione impattando sui loro territori. Per quanto ci riguarda, da quarant’anni sappiamo cosa vuol dire convivere, a ogni ora del giorno e anche in orario notturno, con aerei che volano settanta metri sopra le nostre teste e che ci impediscono di parlare, di ascoltare la televisione, di condurre una normale conversazione, fra l’altro qui ci sono anche delle scuole. Quindi chi abita a Quaracchi e anche nei quartieri limitrofi, visti i disagi sofferti da decenni, è totalmente a favore della nuova pista aeroportuale". Per ribadire questa posizione – prosegue Ricci – "è scattata una raccolta di firme che, al momento, ha coinvolto solo i residenti di via di Cocco e alcuni di via della Saggina e via di Cammori e l’adesione è stata pressoché totale ma siamo sicuri che anche nelle altre vie del quartiere come pure di Peretola e Brozzi i risultati sarebbero gli stessi. Da parte nostra l’auspicio, anzi, è che i lavori per la nuova pista aeroportuale possano prendere il via al più presto e abbiamo accolto con piacere la notizia che l’intervento potrebbe iniziare fra pochi mesi perché la situazione è assolutamente insostenibile. Non chiediamo tanto, solo una vita normale".

A supporto dei residenti arriva anche Fratelli d’Italia con il vice coordinatore fiorentino Giovanni Gandolfo: "FdI – dice - è da sempre a fianco degli abitanti di Quaracchi che convivono ormai da troppi anni con un inquinamento acustico insopportabile. Siamo venuti a misurare personalmente i decibel in alcune abitazioni private e abbiamo chiesto più volte conto ad Arpat di questa situazione insostenibile. Siamo fortemente a sostegno dello sviluppo dell’aeroporto, sia per le opportunità di sviluppo di Firenze e della Toscana tutta, sia per l’opportunità migliorare la qualità della vita migliaia di fiorentini residenti in questi rioni".