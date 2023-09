Nuova pista a Firenze: Sindaci fanno scudo, osservazioni in arrivo

Masterplan diverso, ma l’opposizione della Piana al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze non cambia. Così anche dopo l’ok del Ministero alla procedura di Via-Vas per il ‘nuovo’ scalo fiorentino il fronte del no si mobilita per inviare le osservazioni possibili entro la scadenza del 6 ottobre. Senza cancellare però, in alcun modo, la prospettiva di ricorsi alla giustizia amministrativa come col precedente masterplan: "I nostri uffici – dice il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi - stanno lavorando per preparare il parere da inviare alla commissione di Via: elencheremo i motivi tecnici che portano alla contrarietà più totale dell’amministrazione rispetto a questo progetto".

Motivi che, per Falchi, sono "sicuramente la tematica del non sviluppo del polo scientifico universitario, l’occupazione dello spazio e dell’area di quello che dovrebbe e deve essere il parco della Piana, tutte le problematiche legate all’aspetto urbanistico della Piana a partire anche da quelle legate all’assetto idrogeologico". Non torna indietro dal no anche il Comune di Calenzano col neo sindaco Andrea Tagliaferri: "Presenteremo le osservazioni necessarie – dice – ma non comprendiamo come dopo tutti questi anni si parli ancora di un’opera che trova contrarietà della maggioranza della popolazione della Piana e anche del territorio pratese e Firenze. Non escludiamo ricorsi al Tar". Sul fronte pratese il primo cittadino Matteo Biffoni è in prima linea: "Allargamento di Peretola? Noi non siamo contro le infrastrutture – dice a Firenze e Dintorni - la nostra non è una posizione ideologica".

Sandra Nistri