Nuova piscina in stallo "Ma molti soldi già spesi"

di Sandra Nistri

Una comunicazione nero su bianco ancora non c’è (ed è anche questo a fare infuriare il Comune) ma il progetto della nuova piscina comunale del Sud Ferrovia potrebbe rientrare fra quelli definanziati dei fondi Pnrr dal governo. Uno ‘stallo’ contro cui tuona il primo cittadino Lorenzo Falchi che ricorda anche come sulla realizzazione del nuovo impianto ci stia già stato un grosso impegno e anche spese da parte del Comune: "Sul finanziamento della nuova piscina comunale di via di Rimaggio – dice il sindaco – siamo ancora in attesa di notizie ufficiali da parte del governo. Dopo mesi e mesi di lavoro da parte dei nostri uffici per rispettare le scadenze del Pnrr, con progetti e perizie già affidate e commissionate è vergognosa l’incertezza in cui sono costretti centinaia di altri Comuni in tutta Italia".

Il progetto per la nuova piscina prevedeva la realizzazione di tre vasche al coperto, una grande da otto corsie e due di dimensioni minori, e una nel parco esterno oltre a spalti, spogliatoi, uffici e di un bar-ristoro e un capiente parcheggio: il tutto per un costo stimato di 7,5 milioni di euro, 4,2 dei quali sarebbero dovuti arrivare dai fondi Pnrr. Senza queste risorse il piano sarebbe quasi impossibile da realizzare, come riconosce il sindaco pur parlando ancora di un progetto in atto: "La struttura che sorgerà in via di Rimaggio – prosegue Falchi – porterà nuove funzioni in un’area periferica e metterà a disposizione della città uno spazio sportivo e di socializzazione. La nuova piscina avrà ricadute positive su tutta la nostra comunità, interpretando pienamente lo spirito del programma di interventi Pnrr da cui trae le risorse. Senza il finanziamento del Pnrr il progetto difficilmente potrà andare avanti, rischiando di sprecare quanto speso fino ad oggi per le sue fasi preliminari. Se non potrà avvenire col Pnrr, ci aspettiamo dal governo l’indicazione di una diversa linea di finanziamento, anche a tutela delle aziende già coinvolte e della credibilità delle istituzioni e degli impegni presi. Dopo settimane di imbarazzanti tira e molla, di annunci, di passi indietro da parte del governo e a poco più di tre anni dalla scadenza del 2026, ancora non abbiamo l’ufficialità circa il destino di questo progetto".