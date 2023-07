Nuova piscina, conto alla rovescia Si partirà a inizio del 2024 Due anni per la costruzione

A inizio 2024 cominceranno i lavori per la nuova piscina comunale di Figline. Il progetto dal valore di circa 5 milioni di euro, di cui tre da Pnrr e il resto di risorse comunali e mutuo col Credito sportivo, la nuova struttura sorgerà nel parco Dalla Chiesa tra via Morandi e via Val D’Ossola. Occuperà 1300 metri quadri (un decimo dei giardini) e sarà omologata Coni per le competizioni agonistiche.

La gara d’appalto appena pubblicata obbliga a finire i lavori entro il 2026. Nel bando è anche inserito il recupero di un’ulteriore porzione di verde ad oggi non utilizzata. Non solo: la ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto dovrà inserire nel progetto esecutivo piantumazioni, recupero del verde già presente e miglioramento dell’estetica dell’area attorno alla piscina, oltre a trovare delle soluzioni di efficientamento energetico della struttura. Un modo questo per rispondere alle richieste del comitato spontaneo di cittadini che da quando è, all’indomani dell’annuncio del progetto, ha lamentato la riduzione del verde per far posto al cemento. Il ricorso al Tar dei cittadini è stato però respinto. "Aver già bandito la gara – dice il sindaco Giulia Mugnai (foto) - ci consentirà di avere presto il progetto esecutivo e di inaugurare la piscina entro il 2026. Rispetto all’attuale piscina poi il nuovo impianto sportivo avrà minori consumi energetici e produrrà ‘energia verde’ coi pannelli".

Manuela Plastina