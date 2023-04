Nuova illuminazione al campo di San Giusto e a Pontignale

Conclusi in contemporanea i lavori per la nuova illuminazione pubblica del giardino di via della Pace Mondiale, con 15 lampioni a led che adesso rendono fruibile l’area di verde pubblico anche nelle ore notturne, e degli impianti sportivi di San Giusto, con 28 nuove luci a led lungo i vialetti dell’area sportiva nel percorso dall’ingresso di via Pablo Neruda all’accesso di via Ponte a Greve. L’investimento complessivo per le due opere è stato di 235.548 euro. In entrambi gli interventi sono state installate lampade a led a basso consumo e impatto ambientale ridotto: "Abbiamo terminato due interventi particolarmente attesi dai cittadini - dice il vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi - con l’illuminazione di aree molto frequentate dalle famiglie, che adesso diventano fruibili anche nelle ore serali e notturne. Così come stiamo facendo in tutta la città con l’importante piano di efficientamento energetico attuato in accordo con Hera Luce e la trasformazione di tutti i punti luce con la tecnologia led, anche in questo caso installiamo impianti a basso consumo, a favore dell’ambiente e del risparmio sulla spesa pubblica, e quindi a vantaggio di tutti i cittadini".