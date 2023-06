Nuova casa per il Museo della paglia nell’ex caserma dei carabinieri

Taglio del nastro per il Museo civico della Paglia, che ha ora una nuova sede nel centro di Signa. Il percorso museale, collocato in una palazzina storica di viale Mazzini, propone un viaggio fra alta moda e artigianato, partendo dalla geniale intuizione di Domenico Michelacci che, nel 1718, pensò di utilizzare il grano non per ricavarne farina, ma paglia e quindi trecce e cappelli. Fu, per Firenze e per la Toscana, una sorta di rivoluzione industriale che, in pochi anni, avrebbe trasformato centinaia di contadini in piccoli artigiani prima e industriali poi, favorendo l’occupazione femminile e precocissime rivendicazioni di diritti da parte delle donne, come lo sciopero delle trecciaiole del 1896. Il museo ripercorrere questa lunga storia, ancora incardinata in tante aziende della Piana specializzate in cappelli. Presenti il sindaco di Signa Fossi, il presidente della Toscana Giani, la presidente dell’associazione Museo della Paglia e dell’Intreccio Benelli, la direttrice del Museo Tozzi.