Nuova bufera su Servizi alla Strada. L’indagine contro i furbetti. Quattro licenziati, uno sospeso

di Antonio Passanese

FIRENZE

Non c’è pace per la municipalizzata Servizi alla Strada. Dopo l’inchiesta del 2020 che portò all’arresto di 12 persone per truffa aggravata, induzione a dare o promettere utilità, corruzione elettorale, ricettazione e usura, nei mesi scorsi, grazie alla segnalazione anonima (probabilmente di alcuni dipendenti), è stato avviato un secondo filone di indagine che ha indotto la società a licenziare quattro persone e a sospenderne una quinta per 10 giorni. Tra questi – secondo quanto si è appreso – ci sarebbe chi chiedeva frutta e verdura in cambio di mancati controlli ai mercati, chi annullava multe (a una dipendente comunale coindagata e che poi ha chiesto la messa in prova ai servizi sociali), chi sottoscriveva false attestazioni, chi passava il badge per poi farsi gli affari propri nella miglior tradizione dei furbetti del cartellino e chi utilizzava indebitamente le agevolazioni previste dalla legge 104 per l’assistenza alle persone disabili.

Un solo lavoratore, fa sapere la Sas, è stato reintegrato in azienda ma solo dopo aver versato un risarcimento di 10mila euro e aver scritto una lettera di scuse ai colleghi.

Tutto inizia nel 2022. Dopo la segnalazione anonima e per per verificare la veridicità delle segnalazioni, la Municipalizzata si è servita di un’agenzia di investigazione che ha filmato e tenuto sotto controllo i lavoratori accertando l’illeicità del loro comportamento.

Carte e video alla mano, la dirigenza di Sas (il presidente Marco Semplici è stato nominato proprio dopo la bufera del 2020), assistita dall’avvocato Antonio Voce, ha quindi presentato una denuncia alla procura di Firenze.

La vicenda è emersa durante la riunione della Commissione Controllo del Comune su imput del consigliere di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi che aveva notato l’anomalia dei costi, circa 20mila euro sostenuti dalla Partecipata per le investigazioni e ha chiesto delucidazione, ricevendo come spiegazione che c’era un’indagine in corso da parte della magistratura. "Siamo senza parole – dicono da Sas – pensavamo di aver allontanato le situazioni critiche e invece ne abbiamo trovate altre. Il nostro unico obiettivo è quello di offrire servizi efficienti, serietà e credibilità sempre nel rispetto della legge".

"Se ci sono comportamenti scorretti si capisca come prevenirli, mettendo al centro chi ogni giorno opera nel rispetto delle norme e ha a cuore i servizi garantiti", afferma Palagi. "Purtroppo, al netto degli sforzi fatti dai vertici di Sas, la cartolina che esce è davvero pesante se una società deve investigare sui propri dipendenti su mandato di Palazzo Vecchio", gli fa eco il presidente della Commissione, Jacopo Cellai.