Nuova aula studio. Da martedì a venerdì dalle 9 alle 12

Una nuova aula studio a disposizione degli studenti, è quella messa a disposizione dal circolo Mcl Il Gorinello, in via del Santo a San Piero a Ponti, e accessibile dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12. Un’altra risposta concreta alla carenza, purtroppo, di spazi dopo che l’alluvione del novembre 2023 ha portato alla chiusura della biblioteca di Villa Montalvo e di tutte le aule a disposizione all’interno della struttura. "Il consiglio del circolo ha accolto favorevolmente la richiesta dell’amministrazione comunale di offrire degli spazi di autogestione per lo studio degli universitari del territorio – ha detto il presidente Stefano Pagani –, da sempre i soci e i volontari sono impegnati ad andare incontro alle esigenze delle comunità". Il circolo metterà a disposizione uno spazio serale per lo studio: 10, 17, 24 febbraio e 3, 10, 17, 24, 31 marzo, dalle 21 alle 23, sarà possibile studiare in una stanza con il supporto gratuito di tutor".

Pier Francesco Nesti