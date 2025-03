Nuova attrazione al Gamps. Nasce il percorso minerario

Una nuova attrazione aperta al museo del Gamps di Scandicci. L’inaugurazione del percorso minerario, è fissata per domenica pomeriggio dalle 15. Il presidente del Gamps, l’associazione di volontariato che gestisce il museo ricavato nell’ex scuola elementare di Badia ha dato appuntamento ai visitatori perché siano i primi a scoprire un nuovo allestimento. La prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 338 2504468. I volontari guideranno le persone attraverso le sale, alla scoperta di mondi affascinanti e sconosciuti. L’evento comprende visite guidate adatte sia per adulti che per bambini, oltre a un laboratorio didattico sui fossili. La durata complessiva dell’attività è di 2 ore. Un modo insolito e istruttivo di trascorrere la domenica con un viaggio nella preistoria.