Nuova area per i cani. Approvata la mozione

Una nuova area cani al parco degli Etruschi a Quinto Basso. Lo ha annunciato in Consiglio l’assessora all’Ambiente Beatrice Corsi in risposta a una mozione presentata da Sabrina Fiorelli della Lega e approvata all’unanimità che chiedeva proprio l’ampliamento delle aree destinate agli amici a quattro zampe prendendo in considerazione il polmone verde a fianco del cimitero maggiore. "Il parco – ha detto Corsi – è sottoposto al vincolo della Soprintendenza e la progettazione dovrà tenerne conto".