Nuova Antologia consegna il premio Narrativa Giovane

Consegnato a Firenze il XII Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia con una cerimonia nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati cui hanno preso parte gli studenti e gli insegnanti degli istituti superiori della Toscana che hanno aderito. La vincitrice del concorso è Beatrice Uccello del liceo Iis Alberti-Dante di Firenze, che ottiene la pubblicazione del proprio elaborato sulle pagine del numero 1/2024 di Nuova Antologia: premio della Critica a Marta Pascucci del liceo Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno; e premo speciale a Giulia Chelucci, del liceo ’Iis Alberti-Dante’. L’iniziativa è promossa da Fondazione Spadolini Nuova Antologia e Fondazione ChiantiBanca.

"Gli elaborati hanno dimostrato prima di tutto una pregevole abilità narrativa ed una proprietà lessicale notevole, considerando che l’età dei partecipanti oscilla tra i 16 e i 17 anni", è stato il commento della giuria del premio, composta dal presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti, Cristina Giachi presidente della Commissione Cultura del consiglio regionale toscano, Sara Funaro assessore all’Educazione del Comune di Firenze, Ilaria Camiciottoli, Agnese Pini, direttrice dei quotidiani Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, Paola Maresca, il professor Rodolfo Cigliana, Milva Segato, Roberto Marcori e Caterina Ceccuti.

"La giuria si compiace per l’alto livello degli elaborati degli studenti – ha commentato ieri Cosimo Ceccuti –, indicativi nei contenuti dell’attenzione all’attualità e ai problemi più vivi del momento. A titolo di esempio il problema dell’immigrazione, prevalente negli scorsi anni, che nel caso dell’edizione corrente è stata in qualche modo accantonata per dare spazio alle nuove, gravi problematiche delle guerre che sconvolgono l’Europa e dalla questione della criminalità, con focus particolare sulla violenza di genere".

"Grazie al concorso – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – si concretizza il sogno di Giovanni Spadolini, di portare la rivista ’Nuova Antologia’ nelle scuole, come strumento vivo per i giovani e di altissima qualità, e materia di studio e di formazione. Sono particolarmente felice dunque che la premiazione dei vincitori avvenga nella sede della presidenza della Regione Toscana, che saluta questo progetto illuminato. Parlare ai giovani e al tempo stesso renderli protagonisti grazie ai loro pensieri, al loro studio, alla loro capacità di analisi, credo sia il compito più nobile che si possa fare".