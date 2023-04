Nuova aggressione in pieno giorno Agguato alla fermata del bus Presa la catenina d’oro a un 14enne

Così, con una facilità disarmante. Rapine senza colpo ferire. Collane d’oro strappate dal collo di ragazzini inermi, presi di sorpresa anche perché non hanno certo le ’stimmate’ dei criminali. Aggressioni più o meno violente in pieno giorno, a metà pomeriggio, in mezzo alla gente, un particolare di secondaria importanza, come se niente fosse. Venerdì l’ennesima rapina a un minore in quella che – tra ragazzini ’protagonisti’ e ragazzini vittime senso – è diventata una stagione da incubo. Con problematiche e ricadute sociali da considerare, da studiare con estrema attenzione. Per cercare di porvi rimedio.

Via Datini, traversa di via Bandino, a Gavinana: zona di problematiche ’microcriminali’ e di disagio giovanile nella norma, come in altri quartieri.

Un ragazzino di 14 anni è davanti alla fermata del bus, aspetta che passi, poche fermate e arriverà a casa. Sbuca dal nulla e vede arrivargli incontro un ragazzo poco più grande di lui pare, secondo le prime, sommarie descrizioni che renderà alla polizia.

Quel ragazzo è uno sconosciuto, o almeno al quattordicenne non pare di conoscerlo, non sarebbe insomma da annoverare nella cerchia dei suoi amici e compagni di scuola. Ha un fare scanzonato lo sconosciuto. Amichevole. Falsamente amichevole, purtroppo.

"Bella fra’" e comincia a sparare battute più o meno senza senso, a far domande sul nulla e dintorni.

Naturalmente non manca di porgergli il “5“ e il pugno contro pugno da darsi quale segno di amicizia, al di là del grado di conoscenza o non conoscenza. Le barriere di ogni tipo che si abbattono. Invece..

Invece lo scanzonato getta la maschera: gesto rapace e collana d’oro sradicata dal collo del ragazzino, più stupito e sorpreso, che impaurito da un gesto fugace, ma non meno violento. L’aggressore si rivela per quello che è: un delinquente, in erba siamo d’accordo, e doppiamente da ’salvare’ ove sarà possibile. Dipenderà anche dal contesto sociale in cui continua a ’crescere’.

Il 14enne, soccorso, non ha per fortuna bisogno di ricorrere a cure mediche portate dal 118. Resta da avvertire i genitori. E la polizia. La catena d’oro ha un valore consistente, sugli 800 euro.

g.sp.