Nudo in strada, semina il panico a Novoli Feriti due corrieri, sfasciata una macchina

Un fisico statuario, giovane, nudo dalla testa ai piedi in mezzo alla via. Ha imperversato tra mezzogiorno e mezzo e l’una tra Novoli e via Baracca. Mezz’ora di ‘sfilata’ nude look che alla fine è risultata essere la cosa meno grave. Ventitré anni, senegalese, ha spaccato il lunotto posteriore di una macchina, una Audi, parcheggiata in via di Novoli; ha molestato diversi passanti e importunato i clienti di un bar in via Baracca. Tutto in rapida sequenza. Il suo giorno di ordinaria follia è continuato quando ha provato a portare via un pacco a due corrieri Amazon fermi in via Baracca, angolo via Ulivelli.

Ci è riuscito, i due hanno però reagito e lui con un coccio di vetro spuntato chissà come li ha feriti: uno in maniera più lieve, l’altro a un braccio, una ferita molto più evidente e seria. Dopo mezz’ora di scorribande, la ’giornata brava’ del giovane si è conclusa allorquando agenti delle Volanti lo hanno intercettato in via Toscanini.

Il 118 ha trasportato il senegalese in ospedale dove è stato trattenuto per una valutazione psichiatrica. Non viene escluso il Tso. Altrimenti, considerata la mezza dozzina di reati commessi, non appena dimesso il giovane rischia l’arresto in carcere per rapina impropria, lesioni e danneggiamento aggravato, oltre all’evasione. Il senegalese infatti è lo stesso soggetto arrestato dalla Polizia Municipale solo pochi giorni fa, il 27 luglio, per la tentata rapina di un telefonino.

Finito ai domiciliari in casa della madre in via Baracca, da lì sarebbe la scorribanda di ieri, il cui bilancio finale è relativamente contenuto, per fortuna e per l’intervento degli agenti. I due corrieri hanno riportato ferite da taglio al momento giudicate guaribili con dieci e venti giorni di prognosi.

Accertamenti anche su un episodio capitato un anno fa circa in via Il Prato, anche in quella occasione un ragazzo, forse è lui, si era ’esibito’ in una passeggiata modello ’Madre Natura’..

g.sp.