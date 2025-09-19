Girava nudo lungo la Chiantigiana: fermato e soccorso dalla polizia municipale

Bagno a Ripoli (Fi), 19 settembre 2025 - Un trentenne di origine nordafricana in forte stato confusionale è stato fermato e soccorso da una pattuglia della polizia municipale di Bagno a Ripoli. L’uomo, un senza tetto, era completamente nudo e camminava in mezzo alla trafficata via Chiantigiana in evidente alterazione, con il rischio di essere investito. Pare sia noto nella zona tra Firenze sud, Gavinana e Bagno a Ripoli, dove si aggira da qualche tempo, più volte oggetto di segnalazione a causa del suo comportamento instabile e spesso pericoloso per sé e per gli altri.

Questa mattina intorno alle 10.30-11, dopo aver ricevuto la segnalazione della sua presenza in strada da parte dei cittadini, gli agenti della polizia municipale ripolese lo hanno avvicinato, ma il ragazzo ha dato in escandescenze iniziando a urlare e rischiando di far male a se stesso e agli stessi poliziotti che volevano dargli una mano.

È intervenuta, su richiesta degli agenti, un’ambulanza del 118: insieme agli uomini della polizia locale, che sono rimasti fino all'ultimo a tutela dell'uomo e dei soccorritori, sono riusciti a fermarlo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno portato in ospedale dove è stato sottoposto alle prime cure. L'uomo non ha documenti che possano dare indicazioni sulla sua identità.