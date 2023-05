"Nucciotti candidato credibile, lontano dagli estremismi"

Italia Viva scommette su Riccardo Nucciotti. Il partito che non è presente alle amministrative, ha seguito comunque la campagna elettorale. "In queste settimane abbiamo ascoltato il dibattito e le proposte per Campi. Alla luce di ciò vogliamo dare un’indicazione ai nostri iscritti, simpatizzanti e a chi ci ha votato alle ultime politiche " recita la nota di Italia Viva che vede in Nucciotti "un candidato sindaco moderato e riformista, che più di tutti gli altri candidati sta portando avanti avanti idee concrete e realizzabili per il futuro di Campi, lontane da populisti e sovranisti".

Il diretto interessato "ringrazia gli amici di Italia Viva per le belle parole. Non a caso parlo di amici perché all’interno di Italia Viva ho ancora amici, come nel resto dei Partiti che sostengono gli altri candidati sindaco". Ma ribadisce il no all’aeroporto ricordando che "corro con due liste civiche, indipendenti da qualsiasi partito, perché le persone che mi accompagnano in questa avventura hanno sensibilità e un credo politico diverso".