Nozze d’oro in Comune. Cerimonia con le coppie sposate da 50 anni

Cinquanta coppie di San Casciano hanno celebrato i 50 anni di matrimonio per San Valentino, il giorno che il mondo dedica all’amore e che il sindaco Roberto Ciappi ha voluto tradurre in una festa di comunità e condivisa con cinquanta coppie provenienti dal capoluogo e dalle frazioni. Nella sala conferenze "Lucia Bagni" della biblioteca comunale si sono incrociati commossi centinaia di sguardi pieni di affetto e tenerezza. Un’occasione nella quale oltre alle parole è volato anche qualche bacio a suggellare il mezzo secolo di vita trascorso insieme. Le parole sono state quelle come rispetto, fiducia, comprensione, passione, responsabilità, sostegno. "Le tante coppie che ho avuto l’onore di incontrare – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi - hanno dimostrato che il sale di ogni relazione longeva è l’incontro di due mondi, l’uno femminile, l’altro maschile, diversi e allo stesso tempo complementari, è la volontà di riconoscersi, rispettarsi, innamorarsi". Per questo "ho voluto omaggiare e mettere in evidenza con un piccolo riconoscimento pubblico - ha aggiunto Ciappi - coloro che hanno voluto dare vita negli anni ad un ‘noi’, ad un insieme chiamato famiglia". E, concluso il sindaco nel rivolgere le congratulazioni ai consorti "care coppie, avete contribuito a costruire la vostra identità nell’attenzione e nell’ascolto solidale, avete condiviso il vostro cammino di donne e uomini legati da emozioni, sensazioni, parole, gesti, azioni che si riconducono a quell’innato desiderio di amare cui nessuno potrà mai rinunciare. E che credo sia il segreto di ogni forma di relazione umana destinata a durare nel tempo".