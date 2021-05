Calenzano (Firenze), 22 maggio 2021 - Trentotto invitati, più gli sposi, tutti insieme a ristorante per festeggiare le nozze. Peccato che, in questo momento, le norme vietino rigorosamente assembramenti del genere. È successo a Calenzano, dove i carabinieri sono intervenuti per i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. Da tempo girava voce che nel locale in questione si svolgessero le feste di matrimonio che per ora restano vietate (come tutte le altre occasioni...

Calenzano (Firenze), 22 maggio 2021 - Trentotto invitati, più gli sposi, tutti insieme a ristorante per festeggiare le nozze. Peccato che, in questo momento, le norme vietino rigorosamente assembramenti del genere. È successo a Calenzano, dove i carabinieri sono intervenuti per i controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. Da tempo girava voce che nel locale in questione si svolgessero le feste di matrimonio che per ora restano vietate (come tutte le altre occasioni di assembramento), in attesa della ripartenza ipotizzata per il 15 giugno, comunque con una lunghissima lista di regole e prescrizioni. Le norme sono così stringenti che molte coppie, che avevano fissato la cerimonia sperando in un allentamento delle misure, stanno rinviando il matrimonio ai mesi a venire. Ma evidentemente la situazione non ha scoraggiato gli sposi in questione che, in barba a tutti i divieti, hanno deciso di organizzare ugualmente la festa.

Così i militari della stazione di Sesto Fiorentino hanno sorpreso gli sposi e gli invitati, 40 persone, tutte italiane e residenti fra le province di Prato e di Firenze, mentre stavano consumando, nel ristorante, il pranzo di nozze. Il proprietario del locale, gli sposi e gli invitati sono stati tutti sanzionati. Per il ristoratore successivamente sarà disposta anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura del locale da 5 a 30 giorni. L’uomo, alla vista dei militari, avrebbe immediatamente interrotto l’evento, invitando tutti a lasciare il locale. Niente taglio della torta insomma, ma un frettoloso rientro a casa con ben 400 euro di multa a testa: tanto è costata a la festa a ciascuno degli invitati, agli sposi e al titolare del locale.

In base alle nuove normative nazionali, in definizione proprio in queste ore, dal 15 giugno i matrimoni potranno di nuovo essere festeggiati. Sposi e invitati (ma anche camerieri, barman, musicisti e animatori) dovranno avere tutti il "green pass" ovvero essere vaccinati, o guariti dal Covid-19 o essersi sottoposti a tampone. Spetterà al "Covid manager", figura appena creata, raccogliere i relativi certificati, controllando la validità delle date e il rispetto dei requisiti. Norme rigorose anche per le modalità di somministrazione: per esempio il buffet sarà possibile solo se la somministrazione verrà garantita da personale dedicato, senza che gli ospiti tocchino i cibi in comune sul tavolo.