Novoli Il futuro ha l’anima fragile Il cuore dei servizi tra paure e caos

di Carlo Casini

C’era una volta un esercito di tute blu che la mattina, dal neonato Isolotto, traversavano la passerella delle Cascine su scoppiettanti Lambrette. E ancor prima l’Arno lo passavano grazie al barcaiolo Renato Pieri. Erano gli operai della Nuovo Pignone, della Fiat, della Carapelli: le grandi fabbriche che nella prima metà del Novecento avevano eletto Novoli a nuova zona industriale, come era successo di là dalla ferrovia a Rifredi mezzo secolo prima, mutando quella zona agricola che al passato agreste deve il suo nome di origini romane: il novale era il maggese, il campo tenuto a riposo affinché desse buoni frutti.

Prima delle ciminiere solo poche coloniche e, nella parrocchia di San Cristofano, il modesto castellino della Torre degli Agli, che deve il buffo nome al signorotto Lotto di Aglio e al figlio Aglione. Bombardata dai tedeschi nel ’44, sorgeva lungo la Polverosa, una via il cui nome era tutto un programma, che congiungeva a San Iacopino, da cui le parrocchie di San Donato e San Iacopo in Polverosa. Il toponimo Novoli invece appariva solo per quella di Santa Maria. Passata piazza Puccini, l’esercito di operai incontrava i colleghi che abitavano in quel quartiere colpito dal boom edilizio sregolato e frettoloso, spinto dall’esigenza di dare un tetto alle masse venute in cerca di lavoro dalle campagne toscane, ma anche e soprattutto a quei meridionali ancora sconosciuti. Novoli crebbe caotico ma vivissimo. Poi, con il finire del millennio arriva anche la fine dell’industrializzazione. Negli anni ’80 l’ultima sirena della Fiat segna un lento declino. Ma Novoli rione specchio dei tempi della società, prima agricolo, poi industriale, ha iniziato una rinascita: quartiere dei servizi, centro direzionale della città. Che esperienze pilota da centro direzionale le stava già avendo a Firenze Nova, cresciuta tra la stazione di Rifredi e la Nuova Pignone, ultima grande fabbrica che resiste. Ma anche nelle torri della giunta regionale, che ancor più di Aglione ai suoi tempi fanno sentire che qui l’amministrazione c’è. Una rinascita che, proprio come quel campo di maggese, arriva dopo un lungo riposo pronta a dare i suoi frutti: la nuova area di San Donato diventa il nuovo cuore del quartiere, con il Polo di scienze sociali, il centro commerciale, il cinema, il parco e quel tribunale che onnubila la vista del Copulone dalle colline.

E a rendere ancora più centrale il rione, la tramvia che congiunge stazione e aeroporto. Ma non è tutto oro: la gentrificazione ha avvicinato oltre al business anche la microcriminalità del centro. Inoltre, la trasformazione in rione vissuto da pendolari e fuori sede, ha indebolito il senso di appartenenza: a boccheggiare ora sono l’associazionismo e i legami di comunità.