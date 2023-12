Novoli, è allarme per i rifiuti: “Spazzatura lasciata ovunque”

Firenze, 18 dicembre 2023 - Cartoline ben poco edificanti da Novoli. Il timore di molti è diventato realtà: sempre più spesso la spazzatura viene abbandonata lungo i marciapiedi. Tanto che, talvolta, il cittadino onesto si trova in difficoltà a gettare l’immondizia proprio per l’impossibilità di ‘scavalcare’ la montagna di rifiuti. Il fenomeno sarebbe aumentato dopo l’entrata in vigore della chiavetta elettronica.

5 foto Cumuli di spazzatura a Novoli, l'allarme dei residenti

C’è poi chi forza l’apertura dei cassonetti, che dunque o restano spalancati o, al contrario, non si aprono più. Sui gruppi social del quartiere da giorni e giorni abbondano gli scatti di un quartiere veramente sporco: via Zambrini, via Villa Demidoff, via Bastianelli, via Baracca, via Valdichiana e via Valdinievole sono solo alcune delle strade in cui il problema è più sentito.

“Nulla di nuovo sotto il sole - scuotono la testa i residenti -. La chiavetta potrebbe funzionare in un paese civile. Non certo da noi. Le strade sono sporchissime. È un’indecenza”. E Maria: “Non ci vuole tanto a capire che la causa di tutto questo sono gli affitti a nero”. Molti residenti stanno scrivendo ad Alia e al quartiere 5. “Si tratta comunque di un progetto sbagliato - l’opinione dei più -. Alla fine tutte queste chiavette verranno disattivate. E ancora una volta si saranno spesi soldi inutilmente…”.

Unica area felice San Donato, dove non a caso ci sono i cassonetti interrati.