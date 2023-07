Novecento nel metaverso Le mostre tra i due mondi

Giovani, ma non solo. Il Metaverso e l’arte, due mondi che sembrano lontanissimi tra loro ma che in realtà si abbracciano creando qualcosa di unico e che alla gente piace. Dal 9 luglio, al museo Novecento di Firenze, ripartono gli speciali percorsi relativi alle mostre "L’origine du monde", dedicata al maestro Lucio Fontana e "The messages of gravity" di Luca Pozzi. Percorsi speciali perché si può ‘entrare’ nel mondo creato dall’artista nel Metaverso, grazie all’ausilio di visori di ultima generazione che permettono di scoprire un altro mondo. Le visite, condotte dai mediatori culturali di Mus.e, si terranno ogni domenica (fino al 10 settembre) alle ore 16.30.

Dopo una prima parte fra le opere di Lucio Fontana, il percorso prosegue all’interno della sala Cinema del Museo, dove è proiettato il video di Luca Pozzi "Rosetta Mission 2022". Il lavoro presenta la ricostruzione in 3D della cometa 67.P Churyumov Gerasimenko, trasformata da corpo celeste fisico in un punto di convergenza digitale per diverse discipline. In questo ambiente immersivo ogni partecipante potrà utilizzare il visore e sperimentare un’esperienza unica nel Metaverso. Tutti i sabati, invece, dall’8 luglio continua la proposta di visita-atelier per famiglie con bambini, "Viaggio nello spazio", incentrata sulla mostra di Lucio Fontana "L’origine du monde" (fino al 13 settembre). Partendo da alcune opere del maestro Fontana che tenta l’impossibile cercando, con la sua arte, di varcare una nuova dimensione ed esplorare l’infinito del cosmo, la visita prosegue alla scoperta dei lavori di Luca Pozzi, che presentano più recenti riflessioni sul cosmo, sui valori della scienza e dell’immaginazione. Le indagini di entrambi verso uno spazio infinito e le loro esplorazioni attraverso il linguaggio dell’arte saranno le premesse su cui costruire la propria riflessione e il proprio lavoro: nella seconda parte i bambini e i loro accompagnatori saranno infatti coinvolti in un’attività di laboratorio, e dovranno cimentarsi nella realizzazione di un proprio ambiente spaziale, illuminato da visioni celesti e stellari.

Per effettuare una prenotazione è possibile chiamare il numero 055 2768224 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]: entrambe le visite durano un’ora e 15 minuti e il costo, da aggiungersi al biglietto di ingresso, varia da 2,50 euro (per i residenti della Città metropolitana di Firenze) ai cinque euro (per chi non è residente nell’area metropolitana). Il biglietto è gratuito per i minori di 18 anni e per alcune categorie come disabili e accompagnatori, possessori della Card del Fiorentino.

Niccolò Gramigni