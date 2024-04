Nove studenti in partenza

Viaggio della memoria per nove studenti delle scuole medie di Scandicci accompagnati da un insegnante. I ragazzi partiranno il 2 maggio in direzione Austria e Germania per visitare i campi di Ebensee, Gusen, Mauthausen e la risiera di San Sabba a Trieste. Il viaggio è promosso e coordinato da Aned e dal circolo Bella Ciao in collaborazione con Anpi, Arco, Auser e sezione soci Coop di Scandicci. La giunta, nella delibera che approva il viaggio, ha erogato anche un contributo di 1.665 euro per il circolo Bella Ciao destinato a coprire parte delle spese del percorso che porterà i ragazzi e ragazzi a effettuare un vero e proprio ‘pellegrinaggio della memoria’ in alcuni luoghi simbolo degli orrori dello sterminio pianificato dai nazisti.