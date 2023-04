Notti senza regole in centro Un 17enne pestato e ferito

FIRENZE

Erano appena usciti da un locale quando un altro gruppo si è accanito contro di loro. A farne le spese un 17enne, che per i calci e soprattutto i pugni al volto ha rimediato una frattura al naso. Ne avrà per almeno 25 giorni. E’ accaduto nella nottata di venerdì in via de’ Servi. E ancora una volta il centro, con la sua movida, mostra il suo lato peggiore, quello violento.

Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze. Ad aggredire il gruppetto, una gang di ragazzi più o meno della stessa età. Secondo quanto ricostruito, erano da poco passate le una ed il 17enne, con la sua compagnia, aveva appena lasciato un locale probabilmente per recarsi in un altro. Ma quattro ragazzi, senza un apparente motivo, avrebbero raggiunto il gruppetto rivale, con cattive intenzioni. Tutti sarebbero però riusciti a fuggire, tranne il 17enne rimasto in balìa di schiaffi e pedate.

Alla fine, anche lui è riuscito a scappare e a trovare riparo in un altro locale, stavolta di piazza Duomo, dove da lì è partita la richiesta di intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118.

E’ stato medicato al naso al pronto soccorso, dove è stato poi dimesso con una prognosi che supera le tre settimane.

Intanto, proseguono i controlli interforze che proprio nel fine settimana vivono il loro picco di massima concentrazione.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale con le proprie unità cinofile, insieme all’Ispettorato del Lavoro, uniti per setacciare le zone del centro storico, del Parco delle Cascine, della Stazione Centrale e di Novoli. Oltre 500 persone identificate e sequestrato quasi un chilo di droga (un centinaio di grammi di cocaina sequestrati dalla polizia e quasi 500 di hashish dalla finanza), la maggior parte della quale occultata tra la vegetazione del parco. Inoltre 4 cittadini segnalati per possesso di stupefacente e due denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Le verifiche della polizia amministrativa, dei Carabinieri e della Polizia Municipale insieme all’Ispettorato del Lavoro sono state effettuate anche su oltre 20 esercizi pubblici del capoluogo. Uno di essi, in zona Novoli, rischia la sospensione dell’attività per la presenza di alcuni lavoratori in nero.

ste.bro.