Notti bianche, a Grassina si fa bis

Con l’inizio dell’estate, torna l’appuntamento notturno in strada organizzato dal Cccn Grassina e le sue botteghe per le vie del centro della frazione. Due le "notti bianche", entrambe con negozi aperti e iniziative. Questa sera sarà il "Grassina beach party" con sottofondo musicale affidato alla tribute band di Jovanotti "Pensieri positivi". In programma anche lo sbaracco dei negozi, il mercatino dell’arte e dell’ingegno, birre, fuoristrada e gonfiabili. Si replica il 5 luglio in total white: di bianco vestiti, tutti in strada per il mercatino, l’esibizione delle Vespe, lotteria, gonfiabili, Lego e ancora lo sbaracco delle botteghe. Spazio al teatro con "Serre Cortigiani" e musica con Sheila. Stasera strade chiuse dalle 20,30 alle 24: il traffico sarà deviato da via Tegolaia verso Greve e via di Vittorio direzione Firenze.

Ma.Pl.