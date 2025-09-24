Notte di spaccate e furti. Via un lotto di vini pregiati

Notte di spaccate e furti in città. Nel mirino dei ladri anche , il complesso Orbattello in via della Pergola. Il colpo è stato messo a segno la notte tra domenica e lunedì nel dipartimento di Lettere e Filosofia. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero intrufolati da una finestra lasciata aperta, posta al piano terra. Una volta entrati nei locali della facoltà, hanno preso i tablet e sono fuggiti. I custodi hanno dato l’allarme al 112 Nue lunedì mattina all’apertura. Sul posto, una volante della

polizia. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamera di videosorveglianza. Gli agenti di via Zara sono intervenuti anche in via Alderotti per una spaccata in un locale. Il bottino? Un tablet. I danni provocati? Centinaia di euro.

Conto più salato per un ristorante in via dell’Oriuolo, nel quale si sono serviti di un tombino per infrangere la vetrata e introdursi. Oltre a 120 euro di fondo cassa, sono stati sottratti almeno 3mila euro di vino (ben venti bottiglie tra Ornellaia, Tignanello e via dicendo). Sul posto i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I militari sono stati chiamati in causa anche per altri due tentativi di spaccata in zona Duomo. Una in via dei Servi e una in Borgo San Lorenzo, in entrambi i casi è stato utilizzato un tombino per infrangere la vetrata.

Infine, lunedì mattina le volanti di via Zara sono intervenute presso la caserma Fadini di via Dionisi per la segnalazione di una persona armata di coltello.

A dare l’allarme, l’agente del corpo di guardia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla poliziotta e, dopo essersi allontanato, avrebbe fatto ritorno brandeggiando all’indirizzo dell’agente un coltello di circa 30 centimetri. A quel punto, l’operatrice ha dato l’allarme alla sala operativa della locale questura, e avviato un dialogo con l’uomo per farlo desistere.

L’attività di mediazione, proseguita dal personale delle volanti, ha fatto sì che il soggetto lasciasse cadere l’arma, poi messa in sicurezza.

La persona è stata bloccata dai poliziotti con non poca difficoltà, il 30enne continuava infatti a dimenarsi e a minacciare gli agenti intervenuti.

P.M.