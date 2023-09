Notte di paura in via del Paradiso Fiamme vicino a case e depositi

Ore di paura nella notte fra mercoledì e giovedì, per un incendio divampato nei campi di via del Paradiso. A preoccupare, oltre alla vicinanza con alcune case, aziende e i centro di distribuzione Esselunga, un forte vento con intense raffiche che alimentavano i folcolai complicando le operazioni di spegnimento. Sul posto, intorno a mezzanotte e quaranta, su richiesta di alcuni passanti, sono intervenuti i vigili del fuoco da distaccamenti di Firenze-Ovest, Calenzano e Prato: cinque automezzi e una ventina di uomini. Le fiamme sono state alla fine domate ma i pompieri hanno continuato a lavorare nella notte per bonificare e mettere al sicuro l’area. Secondo i primi accertamenti, il rogo, che si è esteso da via del Paradiso a via delle Miccine, sarebbe partito da alcune baracche utilizzate dai cacciatori come rifugio. Resta da capire cosa abbia dato origine alle fiamme, che si sono poi propagate rapidamente agli appezzamenti di terreno vicini proprio per la presenza di vento forte.

Sono numerosi, in queste settimane, i casi di incendi in provincia di Firenze. Fino ad oggi ad essere coinvolte sono state soprattutto sterpaglie, ma l’attenzione resta massima: a causa della stagione ancora siccitosa il fuoco può infatti estendersi rapidamente, raggiungendo e distruggendo case e aree produttive.

Li.Cia.