‘Notte delle Stelle’, a Coverciano brillano dirigenti, giocatori e arbitri di Eccellenza e Promozione

Firenze, 27 giugno 2023 – Ieri sera, 26 giugno, all’auditorium del centro tecnico federale di Coverciano (la Casa della Nazionale) si è svolta la «Notte delle Stelle», serata di gala organizzata da Almanacco del Calcio Toscano e Tv Prato, presentata da Massimo Masi e Diletta Bitorzoli con la partecipazione di Andrea L’Abbate.

Sul palco, a ricevere riconoscimenti, sono saliti i migliori personaggi del calcio Dilettanti e giovanile di società toscane e fiorentine, protagonisti nell’arco della stagione 2022-23.

Una serata ricca di tanti premi, accompagnata da molte presenze di personalità del mondo del calcio: Paolo Magini, presidente del Comitato Regionale Toscana e del vice Massimo Taiti, con i consiglieri Brogi, Maccheroni, Falco, Gabrielli, Rieccomi, come pure il responsabile del Comitato Regionale Arbitri Toscana Tiziano Reni.

Questi i riconoscimenti assegnati. Oscar Dilettanti: Cenaia come migliore squadra, miglior presidente Lorenzo Di Renzone (Asta), direttore sportivo Marco Manganiello (Certaldo), miglior arbitro Giuseppe Merlino di Pontedera, miglior allenatore Pacifico Fanani (River Pieve). Fra i tanti «Oscar» i più significativi sono andati a società fiorentine, in particolare a Gioele Zellini (classe 2000) del Figline come miglior giocatore dilettante. Per Zellini è stato un susseguirsi di stagioni magiche con le società Aglianese, Terranuova Traiana e da due stagioni di seguito con il Figline. Giocatore di fascia (quest’anno 12 gol) nonostante le molte richieste di mercato ha deciso di restare con il Figline per il campionato di serie D.

Un riconoscimento importante, la «Panchina d’oro» assegnata all’allenatore del Figline, Stefano Tronconi per l’Eccellenza avendo riportato il Figline in serie D. Per questo tecnico è il secondo premio in pochi giorni dopo quello ricevuto dall’Aiac sezione aretina. Questi i premi Speciali. «Futuro Assicurato» al tecnico Niccolò Diotaiuti (Audax Rufina), premio Almanacco Calcio Toscano a Leonardo Gori (Zenith Prato), premio Sempre Verde a Vincenzo Sabatini (Rispescia), premio dirigente Eccellenza a Alessio Mamma (direttore sportivo della Rondinella), miglior dirigente di promozione Simone Mariotti (d.s. Montecatini), miglior portiere Giacomo Rossi (Geotermica), miglior difensore Matteo Rossi (Cenaia), miglior Giovane di Eccellenza a Jacopo Ermini (portiere Castiglionese) ma di proprietà dell’Arezzo, miglior Giovane di Promozione a Duccio Falcini (Audax Rufina).

Premio Scarpa d’Oro a Lorenzo Tempesti (Signa) capocannoniere del girone B con 23 reti, miglior Dilettante Tommaso Andolfi (Cuoiopelli). Miglior bomber Eccellenza a Niccolò Del Pela (Montespertoli) del girone A andato a segno 20 volte, premio Promozione dell’Anno Sebastiano Miano (Sporting Cecina), premio Addetto Stampa Matteo Marranini (Mobilieri Ponsacco). Premio Arbitro emergente a Bonaventura Corti di Prato, premio Tv Prato al tecnico Maurizio Ridolfi (Prato) per l’ottima stagione disputata con gli Juniores Nazionali. Infine, premio «La Nazione» a Maurizio Novelli direttore generale del (Lanciotto Campi).