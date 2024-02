Notte da Oscar. I Lions in campo per Casa Marta

Ceccuti

Chi non ha sognato di partecipare ad una notte da Oscar? L’occasione la offre l’evento interamente firmato dal Distretto Lions 108 LA della Toscana "Notte da Oscar. I Lions per Casa Marta", martedì prossimo all’Otel di Firenze, dove sarà festeggiato un martedì grasso con musica, danze, luci e cotillons, senza dimenticare l’obiettivo primario che, per i soci Lions, è sempre la solidarietà. L’evento sarà infatti dedicato alla raccolta fondi a Favore di Casa Marta, primo hospice pediatrico della Toscana che si prepara ad aprire i battenti entro la fine dell’anno. Le porte al pubblico che parteciperà alla serata, invece, si apriranno alle 21, con una promenade sul red carpet e bellissime ragazze sui pattini che accoglieranno e accompagneranno gli ospiti al photoshoot: un autentico "Hollywood dream" dal sottofondo musicale con le più belle colonne sonore di film famosi. A seguire drink e light dinner, e una serata scoppiettante presentata dall’attrice Roberta Catarsi e dal comico cabarettista Piero Torricelli. Dopo il saluto delle autorità, gli interventi del governatore del Distretto lionistico Alberto Carradori e della Presidente della Fondazione Casa Marta, Benedetta Fantugini. Seguirà l’esibizione degli artisti Roller Show e cosplayers di Ghostbuster Italia e Avengers Infinity, che renderanno omaggio al mondo del cinema, in un susseguirsi di performance e spettacolo. In fine l’effervescente dj set con l’animazione musicale di Delirium 90, per rivivere il magico decennio di fine millennio e aprire le danze. Lo spettacolo continuerà con le ballerine farfalla dell’Accademia del Teatro Manzoni di Firenze e con le pattinatrici Roller Show. Il successo dell’iniziativa è indubitabile, visto che i posti disponibili sono esauriti da giorni.