Notte da incubo in città. Rapinati tre sedicenni. Furti e spaccate nei negozi

di Pietro Mecarozzi

Si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta per poi sfoderare una pistola (sembrerebbe una riproduzione senza tappo rosso) e rapinare tre sedicenni fiorentini. È successo la notte scorsa, pochi minuti dopo la mezzanotte, in via dei Cerchi, in pieno centro di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, i due malviventi, anch’essi molto giovani, hanno accerchiato i tre minorenni, obbligandoli, pistola alla mano, a consegnare tutto quello che avevano, ovvero un portafogli e un cellulare. A un accenno di reazione, uno dei minori sarebbe stato anche colpito alla testa con il calcio dell’arma: il giovane è finito in ospedale a Santa Maria Nuova, in condizioni fortunatamente non gravi.

Sul caso indaga la polizia, che a sirene spiegate è stata costretta a intervenire poco minuti dopo per un’altra aggressione in via degli Anselmi. Questa volta la vittima è un 20enne che, sulla base di quanto appreso, sarebbe stato anche lui avvicinato da due giovani con la scusa di chiedergli una sigaretta. E anche in questo caso sarebbe saltata fuori una pistola senza tappo rosso. Il colpo dei due malviventi però non è andato a buon fine, forse infastiditi anche dal passaggio di alcune persone, e si sono allontanati a mani vuote. I due episodi sono avvenuti a cinque minuti di distanza l’uno dall’altro, per questo gli agenti non escludono che dietro ci possa essere la stessa mano.

C’è stata poi una rapina di un monopattino e di un cellulare ai danni di un 30enne rumeno alle Cascine, un furto in un bar in via di Novoli e uno ai distributori di snack negli uffici della Regione in via Capo di Mondo.

Per bar, ristoranti, negozi e artigiani quando le serrande si abbassano il confine tra legalità e illegalità si assottiglia ed emerge l’altra faccia di Firenze, fatta di violenza e disperazione. La notte scorsa, secondo quanto denunciato ai carabinieri, sono infatti state colpite ben tre edicole in centro. Sono partiti da ’Amici’ in largo Fratelli Alinari, dove hanno forzato la porta laterale asportando il fondo cassa con circa 200 euro. Poi è toccato all’edicola di piazza Madonna degli Aldobrandini dove i ladri con un piede di porco hanno forzato la serranda porta principale rubando circa 100 euro. Mentre all’edicola di via del Giglio, hanno divelto la porta d’ingresso e preso circa 200 euro.

Sempre i carabinieri hanno la denuncia di un assalto notturno al negozio ’Oceano Moda’ in via Alamanni dove i ladri hanno smurato la cassaforte con circa 400 euro. A colpire è stata anche la banda del tombino, che ha razziato il ristorante ’Oggi’ di via del Parione. I ladri sono entrati nel locale dopo aver infranto la porta a vetro con un tombino in ghisa, e hanno portato via la cassa con 200 euro e un cellulare. Anche su questo caso stanno indagando i carabinieri.