Notte choc alle Cascine Accoltellato a un braccio durante la rapina all’amico

Cascine, ancora Cascine. Nel polmone dove il verde è intervellato dall’insicurezza, all’intersezione tra via del Fosso Macinante e via Berio, si è consumata una rapina che per poco non si è trasformata in tragedia.

Perché uno dei due soggetti che intorno alle quattro di domenica mattina ha rapinato due giovani - probabilmente appena usciti da un locale notturno -, per rispondere alla reazione delle vittime, ha sfoderato un coltello e ha ferito a un braccio uno dei due malcapitati.

Trasportato al pronto soccorso, il giovane, 23 anni, ne avrà per cinque giorni: una ferita lieve, ma che non attenua né il pericolo, né la polemica politica sulla situazione in quell’area. I due soggetti - descritti come nordafricani - avevano agito per impossessarsi di una catenina d’oro e lo smartphone di un 23enne, nato a Livorno.

L’amico, e coetaneo, originario di Pescara, ha cercato di aiutarlo. Ma dopo aver schivato il lancio di bottiglie di vetro da parte dei due rapinatori che cercavano di dileguarsi, al termine di un breve inseguimento conclusosi in piazzale Vittorio Veneto, è stato ferito dalla lama all’altezza dell’avambraccio. Sono in corso indagini da parte della polizia. Saranno acquisite immagini delle telecamere di sicurezza.

Ieri sera alle Cascine c’era molta gente: lì è infatti terminata la manifestazione del “Toscana Pride“ (dove si erano registrate lievi scaramucce tra alcuni gruppi di antagonisti e le forze dell’ordine) e tanti altri giovani sono arrivati per trascorrere la serata alla discoteca Central da poco riaperta.

"Lo avevamo detto in conferenza stampa durante il Flash Mob organizzato dalla Lega in piazza Isolotto in difesa dei residenti del quartiere 4 e contro l’illegalità ed il degrado: le Cascine sono un problema enorme di questa Amministrazione comunale, essi hanno la colpa di aver consentito di trasformare un’immensa area verde in un mercato della droga a cielo aperto, luogo abbandonato e ricettacolo di microcriminalità", attaccano gli esponenti del Carroccio Federico Bussolin, Federico Bonriposi e Davide Bisconti.

"Continua il tardivo interesse di Nardella sul tema della sicurezza al Parco delle Cascine ma, tra annunci di telecamere e roboanti promesse come quella di un master plan dedicato, il Sindaco dimentica di comunicare come intende garantire stabilmente la sicurezza e la legalità nel Parco e suoi dintorni immediati". Alla questione sicurezza in quell’area delle Cascine fanno accenno anche i sindacati del Maggio Musicale: la paura per la situazione intorno al teatro non fa star tranquilli neanche i dipendenti.

Angelo Betti, rappresentante sindacale della Rsu, nei giorni scorsi si chiedeva provocatoriamente in un post su Facebook, quando sarebbe partita l’annunciata task force che avrebbe dovuto prendere di petto la questione.

