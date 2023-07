Notte al buio a Legri per un guasto elettrico

Proteste, nell’area del lago di Legri, per la mancanza di energia elettrica che si è protratta per diverse ore con disagi per le residenze e le attività di ristorazione. Il guasto si sarebbe verificato intorno alle 20,30 di domenica con conseguenze fino a ieri mattina. Secondo E-Distribuzione si è trattato di un disservizio di bassa tensione. In queste circostanze è necessario che chi è coinvolto faccia una segnalazione attraverso i canali dedicati (mentre la rete di media tensione è monitorata h24): una prima segnalazione è avvenuta domenica alle 20,36 con conseguente intervento dei tecnici e riattivazione dell’interruttore con ispezione impianto e una seconda alle 22,11. Ieri mattina alle 9 i tecnici dell’azienda hanno effettuato una nuova ispezione e hanno ravvisato un altro scatto di interruttore. Oltre a ripristinare il servizio hanno poi provveduto a cambiare assetto di rete del tratto di bassa tensione per assicurare continuità al servizio.